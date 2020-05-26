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سوريا.. الإعلان عن موعد استئناف رحلات الطيران بين دمشق والقامشلي

مال وأعمال

سوريا.. الإعلان عن موعد استئناف رحلات الطيران بين دمشق والقامشلي
Reuters
صورة تعبيرية
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كشف عبد الأحد داوود وكيل شركة "أجنحة الشام" للطيران في مناطق شمال شرق سوريا عن موعد استئناف رحلات الطيران بين العاصمة دمشق ومدينة القامشلي.

وقال في تصريح لـRT، إن النقل الجوي بين دمشق والقامشلي افتتح اليوم على أن تبدأ الرحلات غدا، وذلك بعد إجراءات الحظر التي تم فرضها نتيجة وباء كورونا.

وأضاف داوود أن هناك رحلتين أسبوعيا السبت والأربعاء، حيث يقلع الطيران من العاصمة في الخامسة عصرا بالتوقيت المحلي ومن القامشلي السابعة مساء.

ويبلغ ثمن تذكرة المدنيين 45 ألف ليرة سورية، بينما هناك حسم على تنقل الطلاب وستكون 40 ألف ليرة سورية.

المصدر: RT

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