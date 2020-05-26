وفاة إمبراطور الكازينوهات الصيني

توفي إمبراطور الكازينوهات في ماكاو الملياردير ستانلي هو، الذي ينسب إليه فضل كبير في تطوير هذه المستعمرة البرتغالية السابقة، اليوم الثلاثاء في هونغ كونغ عن عمر ناهز 98 عاما.

ولد ستانلي هو في هونغ كونغ، وهو معروف بلقب "عراب" الكازينوهات في ماكاو.

وحقق ستانلي هو ثروة كبيرة تزامنا مع التحول الكبير الذي شهدته ماكاو، وهي منطقة إدراية خاصة في الصين، من مجرد منطقة وادعة إلى عاصمة عالمية لألعاب الميسر في غضون بضعة عقود مع إيرادات تفوق تلك المسجلة في لاس فيغاس.

وقالت بانسي ابنة ستانلي هو للصحافيين "والدي توفي بسلام قرابة الساعة الواحدة ظهرا في أحد مستشفيات هونغ كونغ".

واعتبرت قناة "سي سي تي في الصينية أن ستانلي هو "مستثمر قومي".

وقد بنى ستانلي هو إمبراطوريته عبر حصوله على الحق الحصري بتشغيل الكازينوهات في ماكاو منذ 1962 وحتى تحرير السوق أمام المنافسة في 2002.

وشغل الملياردير المرتبة الثالثة عشرة في قائمة مجلة "فوربس" لأغنى أغنياء هونغ كونغ في 2018.

المصدر: "أ ف ب"