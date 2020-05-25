وزير مصري: 11 مشروعا جديدا لإنتاج البتروكيميائيات باستثمار 19 مليار دولار

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، الانتهاء من تحديث الخطة القومية لصناعة البتروكيميائيات، ووضع استراتيجية جديدة لتطوير تلك الصناعة حتى 2035.

وأشار الوزير إلى أنه يجرى حاليا مراجعتها نهائيا تمهيدا لاعتمادها وسريان تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الملا، فى بيان اليوم الاثنين، أنه يجرى حاليا تنفيذ ودراسة 11 مشروعا جديدا لإنتاج البتروكيميائيات، بإجمالي تكلفة استثمارية يقدر بحوالى 19 مليار دولار، وأن الوزارة تسعى من خلال ذلك إلى دعم الصناعات البتروكيميائية وجعلها أكثر ملائمة للتطورات والمتغيرات على المستوى العالمي فى السنوات المقبلة.

وأضاف أن الاستراتيجية تهدف للاستمرار فى زيادة القيمة المضافة لأنشطة ومشروعات إنتاج البتروكيميائيات في مصر والمنتجات التي توفرها بهدف توفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات البتروكيميائية الوسيطة والنهائية والتي تعد مدخلات إنتاج رئيسية للعديد من الصناعات وتقليل ما يتم استيراده وفتح فرص جديدة للتصدير.

وأكد الملا، أن الوزارة لديها برنامج طموح للتوسع فى الصناعات البتروكيميائية مع التركيز بصفة خاصة على المشروعات، التي تحقق أعلى قيمة مضافة من الموارد الطبيعية، وأن المشروعات الجديدة تشتمل على مجمعين عملاقين للتكرير والبتروكيميائيات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس ومدينة العلمين الجديدة.

وأوضح التقرير، الذى تلقاه الوزير من الكيميائي سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيميائيات، حول موقف المشروعات التي يتم تنفيذها بهدف زيادة الإنتاج المحلي من البتروكيميائيات وتعزيز القيمة المضافة، موضحا أنها تسير بخطى جيدة لاستكمال الإجراءات الخاصة، وأن هذه المشروعات يأتي فى مقدمتها مجمع التكرير والبتروكيميائيات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس باستثمارات 7.5 مليار دولار وبطاقة إنتاجية 202 مليون طن سنويا من المنتجات البتروكيميائية و650 ألف طن منتجات بترولية.

وفيما يتعلق بمجمع التكرير والبتروكيميائيات بمدينة العلمين الجديدة، البالغة استثماراته 8.5 مليار دولار لإنتاج مليون طن سنويا من المنتجات البتروكيميائية و 850 ألف طن منتجات بترولية فقد تم إبرام اتفاق مبادئ رئيسية مع الشركاء من تحالف شركتي "بي أس دبليو" و"شيرد" البريطانيتين، والبدء فى الدراسات التفصيلية للمشروع.

كذلك أشار التقرير إلى مشروع إنتاج البيوتاديين بمجمع "إيثيدكو" بالاسكندرية باستثمارات تبلغ 183 مليون دولار وبطاقة إنتاجية 36 إلف طن.

ولفت إلى مشروع إنتاج مشتقات الميثانول بدمياط باستثمارات بنحو 117 مليون دولار، ومشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة MDF بمحافظة البحيرة بإستثمارات 217 مليون يورو لإنتاج 2.5 الف متر مكعب ألواح خشبية.

المصدر: "اليوم السابع"