مزارعو الأردن: مؤامرة خارجية تروج لضرب منتج البطيخ الأردني

أكد تجمع مزارعي الأردن على جودة المنتج الأردني من مادة البطيخ وخلوه من أي هرمونات أو مواد كيميائية، مؤكدا أن المنتج الأردني يصدر لدول الخليج بعد فحص مخبري دقيق جدا بنتائج ممتازة.

وقال التجمع في بيان له اليوم السبت: "بعد البحث والتقصي تكشفت خيوط مؤامرة تقودها جهات خارجية تروج لضرب المنتج الأردني وخاصة البطيخ حيث ينافس الأردن الكثير من الدول في إنتاجه وخصوصا إيران والاحتلال الإسرائيلي".



وأضاف البيان، أن هذه الجهات قامت بإنتاج فيديو لبطيخة تم حقنها بمادة الأسيد شديدة الانفجار ومن ثم سطح البطيخة ليتبين أنه يخرج منها هواء على أنه هرمون قوي، وأشيع أن هذه البطيخة من الأردن، وتم نشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهته أكد الناطق الإعلامي باسم تجمع مزارعي الأردن ناجح الكركي، أن المزارع الأردني يواجه اليوم تحديا كبيرا أمام هجمة منسقة عالية الترتيب ضد المنتج الأردني.

المصدر: عمون