باب العمل عن بعد يفتح على مصراعيه

أظهر مسح ميداني أجرته مؤسسة متخصصة، أن 21% من الشركات الروسية ترغب في تبني نظام العمل عن بعد، حين تنتهي مرحلة العزل الذاتي.

وشارك في هذه الدراسة التي أعدتها مؤسسة "سوبر جوب" ممثلون عن 500 شركة يعمل أفرادها حاليا عن بعد في فترة الحجر الصحي.

بالمقابل، سيعيد 72٪ من أرباب العمل بعد نهاية الحجر الصحي موظفيهم إلى المكاتب، في حين ستبقي 17٪ من المؤسسات على نظام العمل عن بعد لبعض الوقت.

وأعربت شركات أخرى شملتها الدراسة تمثل 4٪ من المجموع عن رغبتها في نقل موظفيها إلى عمل دائم من المنزل، فيما استُصعبت الإجابة على ما نسبته 5٪.

المصدر: iz.ru