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صعود الروبل الروسي بفضل مشتريات خارجية

مال وأعمال

صعود الروبل الروسي بفضل مشتريات خارجية
Sputnik
الروبل الروسي يصعد بفضل مشتريات خارجية
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تواصل العملة الروسية الارتفاع أمام الدولار واليورو في ظل صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية، والإقبال الكبير على الروبل من قبل الشركات.

وسجل الدولار اليوم قراءة دون مستوى 71 روبلا، وذلك للمرة الأولى في غضون شهرين.

وبحلول الساعة 17:12 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بمقدار 35 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 70.74 روبل للدولار.

فيما انخفض سعر صرف اليورو بمقدار 35 كوبيكا أيضا إلى 77.65 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

ومنذ بداية الأسبوع الجاري ارتفعت العملة الروسية بواقع 2.8 روبل للدولار، 1.9 روبل لليورو.

وجاء ارتفاع الروبل الروسي تزامنا مع صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث اقترب سعر "برنت" من مستوى 37 دولارا للبرميل.

ولقيت العملة الروسية دعما أيضا من طرح البنك المركزي الروسي عملات أجنبية في السوق المحلية بمقدار 11.4 مليار روبل يوميا هذا الأسبوع، وبفضل قيام مشترين من الخارج بشراء الروبل.

المصدر: "finanz.ru"

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