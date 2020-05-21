مصرف لبنان يبدأ إجراءات للجم ارتفاع سعر الدولار

أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، عن بدء مصرف لبنان اتخاذ إجراءات فعلية للجم ارتفاع سعر صرف الدولار وحماية الليرة اللبنانية، ووعد باتخاذ إجراءات لخفض أسعار المواد الغذائية.

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وقال دياب في جلسة حكومية، إن "الإجراءات بدأت فعليا، حيث تبلغت وعدا من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن المصرف سيتدخل في السوق اعتبارا من اليوم، لحماية الليرة اللبنانية ولجم ارتفاع سعر صرف الدولار"، معلنا أنه "سيتم دعم استيراد السلع الغذائية الأساسية وفقا لجداول تم تحديدها، وستكون هناك متابعة يومية لخفض أسعار المواد الغذائية، وسيلمس اللبنانيون في وقت قريب، تراجعا في أسعار هذه السلع".

وكان سلامة، أعلن الخميس، في بيان أن البنك المركزي سيبدأ "اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الليرة اللبنانية ومن ضمنها تأمين الدولارات لتأمين استيراد المواد الغذائية الأساسية تبعا لتعميم سيصدر بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد"، لافتا إلى أنه "يمكن للمصارف المساهمة بهذه العمليات بالتنسيق مع مصرف لبنان".

من جهة أخرى، سجل سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية صباح اليوم الخميس 4150 ليرة للمبيع و4250 ليرة للشراء، في السوق السوداء، بفارق 2743 ليرة تقريبا عن السعر المحدد في مديرية القطع والعمليات في مصرف لبنان، وهو السعر الرسمي للدولة اللبنانة (1 دولار=1507,50).

وكان دياب حذر من أن لبنان معرض لمواجهة أزمة غذائية كبرى وأن عددا كبيرا من اللبنانيين قد يجدون صعوبة قريبا في توفير ثمن الخبز، بسبب الأزمة المالية الحادة التي تعيشها البلاد وتداعيات تفشي فيروس كورونا.

المصدر: وكالات