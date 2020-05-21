مصر تبدأ تسويق سندات دولارية على 3 شرائح

نقلت وكالة "رويترز" عن وثيقة، أن الحكومة المصرية بدأت اليوم الخميس بتسويق سندات دولارية على 3 شرائح، وذلك لدعم الميزانية المصرية.

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وسيتم طرح السندات على 3 شرائح بآجال 4 و12 و30 عاما.

ووفقا لمصر فقد تم تعيين مصارف "بي إن بي باريبا" و"سيتي" و"إتش إس بي سي" و"جيه بي مورغان" و"بنك ستاندرد تشارتر"؟ بشأن صفقة السندات.

وكان صندوق النقد الدولي قد وافق مؤخرا على منح مصر قرضا بقيمة 2.77 مليار دولار لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

المصدر: "رويترز"