متى يجب رفع حظر التجول في مصر؟

يرى رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، أن على الحكومة المصرية أن تقوم برفع الحظر الذي فرضته لمواجهة كورونا، لكن الملياردير أكد ضرورة اتخاذ ضوابط للحد من انتقال العدوى بين الناس.

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وقال خلال مقابلة مع RT: "أنا رأي من مبارح، مصر كانت تشهد 300 إصابة في اليوم، أما الآن فقد استقر عدد الإصابات عند 500 حالة، وحتى 500 إصابة ليست سببا للهلع، لذلك يجب تخفيف القيود، لكن لا يجب العودة للحياة الطبيعية كما كانت قبل كورونا، إذ يجب اتخاذ ضوابط للحد من التواصل، مثل وضع مسافة بين الطاولات في المطاعم، وتعقيم اليدين بشكل دوري".

وحذر من التداعيات الاقتصادية للقيود والحظر المفروض لمكافحة انتشار كورونا، وقال إن ذلك يكلف الاقتصاد المصري المليارات تزامنا مع ارتفاع البطالة.

ويرى أن معدلات الإصابة في مصر ضئيلة جدا، إذ ما قورنت بعدد السكان الكلي، حيث أن عدد الإصابات في مصر يبلغ 500 حالة يوميا، في حين أن عدد السكان يبلغ 100 مليون نسمة.

وأضاف أن العالم سيضطر للتعايش مع فيروس كورونا، وقال: "يعني نقفل الدنيا كلها!.. على العالم التعايش مع الفيروس".

كيف يمكن حل معادلة الحفاظ على صحة المواطن مع الإبقاء على دوران عجلة الاقتصاد في زمن كورونا؟

اقترح ساويرس مجموعة خطوات يجب اتخاذها

- بقاء كبار السن في حالة عزل لأنهم الطبقة الأكثر عرضة للتضرر من فيروس كورونا.

- يجب على الناس أن يكونوا أكثر وعيا عند العودة إلى العمل، ويجب أن يتقيدوا بضوابط للتقليل من عدد الإصابات، مثل الحفاظ على المسافات، وغسل وتعقيم الأيدي باستمرار.

- القيام بتعقيم أماكن العمل وأنظمة التكيف والتهوية بشكل دوري.

كيف تقيمون أثار كورونا على الاقتصاد المصري؟ وما مدى قدرته على الصمود؟

يرى رجل الأعمال المصري أن زخم النمو الذي كان يشهده الاقتصاد المصري ساهم في امتصاص التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا.

وقال: "كنا ماشين على نمو 5% - 6% فلما انخبطنا الخبطة ديه نزلنا إلى 2%. أما الدول الثانية يلي حولينا، والتي وضعها الاقتصادي وحش، إلى جانب الدول التي تعتمد على البترول، عندها مشاكل أكثر، الدول يلي زينا (مثل مصر) نقص النمو بتعها وفي دول زي لبنان تراجع اقتصادها بنسبة 50%".

وأكد أن أزمة كورونا ستؤثر على مصر دون شك، لكن تأثيرها سيكون محدودا وأقل من دول أخرى، لأن الاقتصاد المصري كان يشهد زخما في النمو. لذلك فإن تأثير كورونا لم يكن ملحوظا.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تكون مصر، الدولة العربية الوحيدة، التي سينمو اقتصادها في 2020 في ظل جائحة كورونا، كذلك يتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموا العام القادم عند 2.8%.

المصدر: RT