الليرة التركية تعزز صعودها لليوم الثامن 

صعدت الليرة التركية لليوم الثامن على التوالي وارتفعت الأسهم مدعومة بآمال تمكن الحكومة من تدبير تمويل خارجي، وسط جائحة كورونا، حتى مع انسحاب مستثمرين أجانب، بحسب ما ذكرته رويترز.

وقال متعاملون، إن العملة التركية ارتفعت وسط تراجع التداول الخارجي، بعد القيود التي فرضتها هيئة الرقابة على البنوك.

وصعدت الليرة التركية، إلى 6.8350 مقابل الدولار، وهو أقوى مستوى لها منذ منتصف أبريل. وبحلول الساعة 08:28 بتوقيت غرينتش، سجلت 6.8720 مقارنة مع مستوى الإغلاق يوم الجمعة عند 6.9050 مقابل الدولار.

وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة التركية 1.5 بالمئة.

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى إجراء تركيا محادثات مع اليابان والمملكة المتحدة بشأن فتح خطوط مبادلة عملة، ومع قطر والصين بشأن التوسع في تسهيلات قائمة.

المصدر: رويترز