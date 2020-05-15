الصين.. نمو الإنتاج الصناعي لأول مرة في 2020

ارتفع الإنتاج الصناعي في الصين خلال أبريل الماضي بنسبة 3.9% على أساس سنوي، وذلك مع تعافي الأنشطة الاقتصادية بشكل تدريجي بعد تخفيف إجراءات احتواء فيروس كورونا القاتل.

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وأظهرت بيانات من مصلحة الدولة للاحصاء، اليوم الجمعة، أن الإنتاج الصناعي في الصين زاد في أبريل الماضي، بعدما انخفض بنسبة 13.5% خلال أول شهرين من العام الجاري.

ويعد هذا أول ارتفاع منذ بداية العام الجاري، وبعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسجل انتاج قطاع الصناعات التحويلية أسرع انتعاش بزيادة نسبتها 5% على أساس سنوي، حيث صعد الإنتاج لصناعة التكنولوجيا العالية بنسبة 10.5%، وصناعة المعدات بنسبة 9.3%.

وسجلت صناعات إمدادات الكهرباء والطاقة الحرارية والغاز والمياه زيادة سنوية نسبتها 0.2%، بينما شهد قطاع التعدين ارتفاعا في الإنتاج بنسبة 0.3%.

وقالت المصلحة الصينية، في بيان لها، إن المؤشرات الرئيسية حافظت على زخم التحسن منذ مارس الماضي وسط الجهود الموحدة في السيطرة على الوباء وتعافي الأنشطة الاقتصادية.

وأضافت أن الانتعاش المحلي لا يزال يواجه كثيرا من التحديات مع انتشار الفيروس عالميا.

ويستخدم الإنتاج الصناعي في قياس أنشطة الشركات الكبيرة المحددة، التي لا يقل حجم أعمالها السنوية عن 20 مليون يوان (حوالي 2.82 مليون دولار).

المصدر: "شينخوا"