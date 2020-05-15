مصادر: "قطر للبترول" ترفع أسعار النفط لشحنات يوليو

قالت مصادر اليوم إن شركة "قطر للبترول" باعت شحنتين من خام الشاهين للتحميل في يوليو المقبل بخصم بلغ في المتوسط 2.70 دولار للبرميل عن الأسعار المعروضة لخام دبي.

إقرأ المزيد

وجرى عرض الشحنتين بحجم 500 ألف برميل للتحميل خلال الثالث والرابع من يوليو المقبل و13 و14 من الشهر نفسه.

وأضافت المصادر أن "قطر للبترول" حددت أيضا سعر خام الشاهين للمشترين بعقود محددة الأجل عند خصم 2.10 دولار للبرميل عن الأسعار المعروضة لخام دبي.

وفي الشهر الماضي، باعت "قطر للبترول" خام الشاهين للتحميل في يونيو المقبل بمتوسط خصم 10.40 دولار للبرميل عن الأسعار المعروضة لدبي عبر عطاء فوري شهري.

المصدر: "رويترز"