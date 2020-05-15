توقيف مسؤول لبناني كبير على خلفية التلاعب بسعر الصرف

أمرت النيابة العامة المالية بتوقيف مسؤول كبير في مصرف لبنان المركزي حسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، وذلك في إطار تحقيق حول تلاعب بسعر الصرف.

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وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الخميس بأن "النائب العام المالي القاضي" علي إبراهيم أمر بتوقيف مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان، مازن حمدان في ملف التلاعب بسعر صرف الدولار.

وأكد مصدر أمني أن القوى الأمنية اعتقلت حمدان الخميس ورافقته إلى مكتبه لإحضار وثائق معينة.

وقال المصدر: "مازن حمدان محتجز حاليا على ذمة التحقيقات. هو موقوف عند المفرزة القضائية في الضاحية الجنوبية لبيروت".

وأضاف "اليوم توجه بصحبة دورية أمنية إلى مكتبه في مصرف لبنان لأخذ مستندات".

وكانت القوى الأمنية اللبنانية أوقفت في وقت سابق نقيب الصرافين بعد أسبوعين من شن حملة أمنية ضد العاملين في السوق الموازية على خلفية الانهيار المتسارع لسعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي.

ومنذ أيلول/سبتمبر، تفرض المصارف إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال. وفاقم انتشار فيروس كورونا المستجد من الأزمة بعدما امتنعت المصارف عن تزويد زبائنها بالدولار تماما.

والخميس، دعا رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب إلى متابعة التحقيقات بشأن المضاربة على الليرة اللبنانية والتي تتسبب بارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي. وأكد أن "من حق اللبنانيين أن يعرفوا سبب ارتفاع سعر الدولار ومن يتلاعب بالعملة الوطنية".

المصدر: أ ف ب