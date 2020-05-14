مصر تعلن عن معدلات جديدة بشأن البطالة في البلاد

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الخميس، إن معدل البطالة ارتفع إلى 9.2% في الفترة من نهاية مارس الماضي وحتى نهاية أبريل الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضاف الجهاز أنه مع بداية اتخاذ الحكومة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا من إغلاق المدارس وتعليق حركة الطيران وإغلاق المتاجر "ارتفع معدل البطالة إلى 9.2% بسبب الجائحة خلال الفترة من نهاية مارس وحتى نهاية أبريل 2020".

وعن نتيجة الربع الأول من 2020، قال الجهاز في بيان صحفي إن معدل البطالة بلغ 7.7% في الربع الأول من العام الحالي، انخفاضا من 8% سجلها في الأشهر الثلاثة السابقة، ومن 8.1% مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.

المصدر: "رويترز"