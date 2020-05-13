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وزير النقل المصري: نسعى لشراء 260 قاطرة للسكك الحديدية

مال وأعمال

وزير النقل المصري: نسعى لشراء 260 قاطرة للسكك الحديدية
Reuters
مصر - محطة القطارات
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أعلن وزير النقل المصري كامل الوزير اليوم الأربعاء، نية الوزارة التعاقد على شراء 260 قاطرة جر جديدة لتطوير السكك الحديدة في مصر.  

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وناقش الوزير المصري خلال اجتماع أعمال الجمعية العامة العادية رقم 18 للشركة المصرية للصيانة، وخدمات السكك الحديدية إيرماس موقف العقد المبرم بين الهيئة وشركة PRL الأمريكية والخاص بعمل عمرة لـ41  جرار EMD بورش إيرماس.

وأكد أنه تم شحن 24 محرك و120 موتور جر وفي انتظار إعادة الشحن مرة أخرى تمهيدا لإعادة هذه الجرارات للخدمة.

وأكد أن الوزارة تسير في اتجاهين متوازيين فيما يخص الجرارات لتدعيم قوة الجر، ويشمل التعاقد على شراء 260 جرارا جديدة، والثاني يتمثل في صيانة الجرارات العاملة على الخطوط المختلفة وإعادة تأهيل الجرارات المتوقفة منذ عدة سنوات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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