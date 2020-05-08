"فيتش" تعدل نظرتها للاقتصاد الأردني

عدلت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" تصنيفها للأردن إلى نظرة سلبية، وأكدت التصنيف عند مستوى BB-.

وتقول الوكالة، إن تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية يعكس الأثر الاقتصادي لجائحة فيروس كورونا على الأردن.

وأضافت، أنها تتوقع اتساع عجز الميزانية العامة الحكومية للأردن إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020.

كما أشارت إلى أنها تتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأردن بنسبة 5% في 2020.

وقالت، إن انخفاض النمو وارتفاع معدل البطالة (على الأرجح فوق 2% في 2020) يمثلان تهديدا بحدوث اضطراب اجتماعي في الأردن.

المصدر: "رويترز"