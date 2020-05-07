وزير المالية المصري: نتوقع زيادة ديون مصر بسبب فيروس كورونا

أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، عن توقعات الحكومة حول ارتفاع حجم الدين العام لمصر بنهاية العام المالي الجاري.

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وأشار معيط خلال مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، إلى أن هذه الزيادة سببها زيادة حجم الإنفاق مقابل تراجع الإيرادات، نتيجة التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

وقال محمد معيط، إنه كان من المستهدف أن يسجل حجم الدين العام لأجهزة الدولة نحو 5.72 تريليون جنيه، إلا أنه سيحدث زيادة في حجم الدين بنحو 44 مليار جنيه أي ما يوازي 3 بالمائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن إيرادات مصر تأثرت خلال الفترة الحالية بفعل تداعيات فيروس كورونا حيث حدث انخفاض في إيرادات الموازنة بما يقترب من 75 مليار جنيه منها 65 مليار جنيه فقدت في الحصيلة الضريبية.

وأشار إلى أن الحكومة رفعت نسبة العجز المستهدفة للعام المالي الجاري من 7.2 بالمائة إلى 7.9 بالمائة.

وأكد أنه حدث انخفاض في إيرادات الموازنة بما يقترب من 75 مليار جنيه، منها 65 مليار جنيه فقدت في الحصيلة الضريبية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية