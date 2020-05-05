مصر ترفع توقعات عجز الميزانية للعام المالي الحالي بسبب كورونا

رفعت مصر اليوم توقعاتها للعجز الكلي في الميزانية في السنة المالية الحالية إلى ما يتراوح بين 7.8 و7.9 بالمئة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، من توقعات سابقة عند 7.2 بالمئة.

وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، إنه من المتوقع انتهاء السنة المالية الحالية 2019-2020 بتسجيل عجز كلي في الميزانية يتراوح بين 7.8 و7.9 بالمئة بسبب أزمة فيروس كورونا، بعد أن كانت الحكومة تستهدف عجزا بنسبة 7.2 بالمئة في السابق.

وأضاف معيط خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة 2020-2021، أنه كان من المتوقع أن يحقق مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة فائضا أوليا بنسبة اثنين بالمئة، إلا أنه بعد وقوع أزمة فيروس كورونا، فمن المتوقع انخفاض هذا الفائض إلى 0.6 بالمئة فقط.

وبلغ عجز الميزانية المصرية في السنة المالية 2018-2019 نسبة 8.2 بالمئة.

وقال وزير المالية إنه كانت هناك خطة حكومية لخفض العجز الكلى إلى أقل من 5 بالمئة بحلول عام 2021-2022، حيث كان مخططا أن يصل العجز الكلي إلى 4.6 بالمئة بحلول تلك السنة.

المصدر: "رويترز"