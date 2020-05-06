وزارة الطاقة الروسية: سنبلغ في أقصر وقت الحد الأقصى من تخفيضات الإنتاج

تتوقع وزارة الطاقة الروسية أن تبلغ روسيا في أقصر وقت ممكن الحد الأقصى من التخفيضات المنصوص عليها بموجب اتفاق "أوبك+" الذي أبرم مؤخرا لدعم أسواق النفط في مواجهة تداعيات أزمة كورونا.

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وجاء ذلك بحسب ما قاله نائب وزير الطاقة الروسي، بافيل سوروكين، في مقابلة اليوم الأربعاء.

وأضاف المسؤول أن منتجي النفط في روسيا سيكونون قادرين بعد ذلك على استعادة إنتاجهم النفطي بشكل سريع، في غضون أسابيع أو أشهر.

وتوقع أن تبدأ مخزونات النفط العالمية بالانحسار في الربع الثالث من العام الجاري، لكنه من غير المتوقع أن يحدث ارتفاع حاد في أسعار النفط.

وأضاف، أنه من غير المتوقع أن يعود الطلب العالمي على النفط سريعا إلى مستويات ما قبل الأزمة.

وعن التزام دول "أوبك+" بتخفيضات الإنتاج، يرى المسؤول أن بعض الدول المشاركة في الاتفاق لن تتمكن من الالتزام بالتخفيضات بنسبة 100%.

وأضاف، أن بعض الدول، حيث تعمل شركات النفط العالمية، ربما تواجه صعوبات في الالتزام بالتخفيضات.

وفي 12 أبريل الماضي توصلت دول "أوبك+" خلال مؤتمر عقد عبر الفيديو إلى اتفاق تاريخي لخفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميا في شهري مايو ويونيو من 2020.

على أن يتم خفض إنتاج المجموعة في النصف الثاني من العام الجاري بواقع 7.7 مليون برميل يوميا، ومن يناير 2021 وحتى نهاية أبريل 2022 خفض الإنتاج بواقع 5.8 مليون برميل في اليوم.

المصدر: "تاس" + "نوفوستي"