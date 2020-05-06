النفط يعود للانخفاض بعد تسجيل ارتفاع ملحوظ

عادت أسعار النفط للانخفاض، اليوم الأربعاء، بعدما سجلت ارتفاعا ملحوظا أمس وسط آمال بتعافي الطلب على الخام ارتباطا بتخفيف إجراءات العزل المفروضة بسبب فيروس كورونا.

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وبحلول الساعة 07:54 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 30.91 دولار للبرميل، بانخفاض طفيف نسبته 0.19% عن سعر الإغلاق السابق.

في حين تم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف عند 24.49 دولار للبرميل، بتراجع نسبته 0.33% عن سعر التسوية السابق.

وكانت أسعار النفط قد قفزت الثلاثاء، حيث ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 18.7%، و"برنت" صعد بنسبة 11.6%.

وجاء الهبوط اليوم وسط مخاوف متعلقة بشأن الطلب على النفط في ظل تخمة زائدة في سوق النفط.

ووفقا لبيانات معهد الطاقة الأمريكي فإن احتياطيات النفط ارتفعت في الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي بواقع 8.4 مليون برميل.

وستنشر وزارة الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية بشأن الاحتياطيات.

المصدر: "نوفوستي"