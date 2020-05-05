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الخام الأمريكي يقفز أكثر من 20 بالمئة إلى 24.52 دولار للبرميل

الخام الأمريكي يقفز أكثر من 20 بالمئة إلى 24.52 دولار للبرميل

مال وأعمال

الخام الأمريكي يقفز أكثر من 20 بالمئة إلى 24.52 دولار للبرميل
Reuters /FW1F/Lisa Shumaker
منشآت نفطية في الولايات المتحدة
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زادت العقود الآجلة للنفط مكاسبها، اليوم الثلاثاء، تزامنا مع تحقيق الخام الأمريكي قفزة بأكثر من 20 بالمئة، إلى 24.52 دولار للبرميل، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

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وجاء الارتفاع مع إعلان عدد من الدول أنها ستبدأ تخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بتفشي فيروس كورونا، بينما بدأت أكبر الدول المنتجة في العالم تخفيضات في انتاج الخام.

وكان الخامان الأمريكي و"برنت" قد صعدا أمس الاثنين بنحو 3%، حيث أنهى الخام الأمريكي التعاملات على ارتفاع نسبته 3.1%، في حين أغلق خام "برنت" على زيادة نسبتها 2.9%.

المصدر: وكالات

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