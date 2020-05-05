الروبل يصعد مقابل الدولار واليورو

ارتفع الروبل الروسي، اليوم الثلاثاء، مقابل الدولار واليورو مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

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وبحلول الساعة 10:03 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 71 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 74.13 روبل.

فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 86 كوبيكا إلى 80.74 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وتزامن صعود العملة الروسية مع ارتفاع أسعار الذهب الأسود في الأسواق العالمية، ومع الانفتاح الاقتصادي الجزئي في عدد من دول العالم.

وقفز مزيج خام "برنت" خلال التعاملات فوق مستوى الـ29 دولارا للبرميل الواحد.

المصدر: نوفوستي