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البحرين تتلقى نحو 5 مليارات دولار من أشقائها الخليجيين

مال وأعمال

البحرين تتلقى نحو 5 مليارات دولار من أشقائها الخليجيين
Reuters
البحرين تتلقى نحو 5 مليارات دولار من أشقائها الخليجيين
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كشفت وثيقة حكومية عن أن البحرين تلقت 4.57 مليار دولار من شركائها الخليجيين في إطار حزمة دعم بقيمة 10.25 مليار دولار.

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وأظهرت الوثيقة أن احتياطيات البحرين من النقد الأجنبي بلغت في نهاية ديسمبر الماضي 3.7 مليار دولار. 

كذلك أشارت الوثيقة إلى أنه من المتوقع أن تسحب الحكومة البحرينية سحبا آخر بقيمة 1.76 مليار دولار من حزمة الدعم الخليجي هذا العام.

وعن أداء الاقتصاد البحريني قالت الوثيقة إنه من المتوقع أن يسجل عجزا خلال العام الجاري بنسبة 4% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغ العجز 4.7% في 2019.

المصدر: "رويترز"

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