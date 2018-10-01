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ديون البحرين بخير

مال وأعمال

ديون البحرين بخير
Reuters
ديون البحرين بخير
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تراجعت مخاطر الائتمان البحرينية إلى أدنى مستوياتها في 5 أشهر، بعد تقارير تحدثت عن أن حلفاء البحرين الخليجيين يدرسون تقديم مساعدات مالية للمنامة على مدى 5 سنوات لضمان استقرارها.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" اليوم الاثنين، بأن كلفة التأمين على ديون البحرين ضد التخلف عن السداد انخفضت بواقع 34 نقطة أساس الأسبوع الماضي، بعد أن كانت كلفة التأمين قد قفزت في يونيو الماضي بسبب القلق على الشؤون المالية للمملكة.

وأغلقت عقود التأمين على مخاطر الديون البحرينية جلسة تداولات الجمعة الماضي، عند 307 نقاط أساس، وهو أدنى مستوى منذ مايو الماضي.

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ونقلت "بلومبرغ" مؤخرا عن مصادر مطلعة أن السعودية والكويت والإمارات تدرس تقديم مساعدات للبحرين بقيمة 10 مليارات دولار لضمان استقرارها المالي، وحماية عملتها.

البحرين عانت تداعيات هبوط أسعار النفط أكثر من جيرانها الخليجيين، ما أثر بشكل سلبي على ميزانيتها.

المصدر: "بلومبرغ"

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