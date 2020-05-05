الحكومة اللبنانية تستعيد إدارة شبكات المحمول

قال وزير الاتصالات اللبناني طلال حواط، إن مجلس الوزراء وافق اليوم الثلاثاء على طلب لاستعادة الحكومة إدارة شركتي الهاتف المحمول بالبلاد، قبيل عطاء جديد.

وقال حواط على "تويتر": "مجلس الوزراء وافق على تكليف وزارة الاتصالات نقل إدارة شركتي الخليوي من إدارة شركتي (زين) و(أوراسكوم) إلى إدارة وزارة الاتصالات".

وأضاف وزير الاتصالات اللبناني أن المجلس وافق على إعداد دفتر شروط المناقصة العالمية لإدارة وتشغيل شبكتي الخلوي وعقد الإدارة خلال 3 أشهر.

وبموجب تلك الموافقة ستدير الوزارة شبكتي "ألفا" و"تاتش" المملوكتين للحكومة واللتين تديرهما شركتا "أوراسكوم" و"زين" على الترتيب، رغم انتهاء مدة العقد.

مجلس الوزراء وافق على تكليف وزارة الاتصالات نقل إدارة شركتي الخليوي من ادارة شركتي زين و أوراسكوم الى ادارة وزارة الإتصالات، وعلى اعداد دفتر شروط المناقصة العالمية لادارة وتشغيل شبكتي الخليوي وعقد الادارة خلال ٣ أشهر.#شبكتي_الخليوي_ملك_الدولة#بتضامننا_ننجح — Talal Hawat (@Talal_A_Hawat) May 5, 2020

المصدر: رويترز