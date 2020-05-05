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اتساع عجز التجارة الأمريكي في شهر مارس

مال وأعمال

اتساع عجز التجارة الأمريكي في شهر مارس
Globallookpress
اتساع عجز التجارة الأمريكي
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ارتفع عجز تجارة السلع في الولايات المتحدة في مارس، مع تبديد تراجع الصادرات لأثر تقلص فاتورة الواردات بما يشير إلى أن تفشي فيروس كورونا يقلب موازين تدفق السلع والخدمات في العالم.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن عجز التجارة السلعية ارتفع إلى 44.4 مليار دولار في مارس، من الرقم المعدل البالغ 39.8 مليار دولار في شهر فبراير.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا أن يتسع العجز إلى 44 مليار دولار في مارس، ارتفاعا من 39.9 مليار دولار في فبراير في التقديرات السابقة.

المصدر: "رويترز"

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