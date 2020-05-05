أرباح "ريبسول" الإسبانية تفوق التوقعات

تسبب انخفاض أسعار النفط في تراجع أرباح "ريبسول" في الربع الأول بنسبة 28%، لكن ذلك جاء أفضل من التوقعات، مما وضع سهم شركة الطاقة الإسبانية بين كبار الرابحين في بورصة مدريد اليوم.

وانخفضت الأرباح الصافية المعدلة للشركة بنسبة 28% إلى 447 مليون يورو (488 مليون دولار)، لكن ذلك يزيد بكثير عن توقعات محللين، الذين أشاروا إلى صافي ربح بقيمة 330 مليون دولار.

وأبقت الشركة على توزيعات أرباح بمقدار يورو لكل سهم، لكنها ألغت خطة لتقليل عدد أسهمها بنسبة 5%.

لكن الشركة حذرت من أنه من الصعب التنبؤ بتأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على الشركة في الأشهر المقبلة. وخفضت الشركة بالفعل من خطط الإنفاق.

المصدر: "رويترز"