ارتفاع أسعار النفط

واصلت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، صعودها، حيث ارتفع الخام الأمريكي بأكثر من 6%، وجاء ذلك مع الانفتاح الاقتصادي الجزئي في عدد من دول العالم.

وأظهرت بيانات موقع "بلومبرغ"، أن العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر يونيو صعدت، بحلول الساعة 09:00 بتوقيت موسكو، بنسبة 6.57% إلى 21.73 دولار للبرميل.

فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 4.56% إلى 28.45 دولار للبرميل.

وكان الخامان قد صعدا أمس بنحو 3%، حيث أنهى الخام الأمريكي التعاملات على ارتفاع نسبته 3.1%، في حين أغلق خام "برنت" على زيادة نسبتها 2.9%.

وجاء الارتفاع مع إعلان عدد من الدول أنها ستبدأ تخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بتفشي فيروس كورونا، بينما بدأت أكبر الدول المنتجة في العالم تخفيضات في انتاج الخام.

المصدر: وكالات