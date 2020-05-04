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مصر.. سوق القمح المحلية تسجل أعلى مستوى توريد في سنوات

مال وأعمال

مصر.. سوق القمح المحلية تسجل أعلى مستوى توريد في سنوات
Sputnik
صورة تعبيرية
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كشف بيان صدر عن الحكومة المصرية، اليوم الاثنين، أن الدولة منذ بداية الموسم الزراعي الحالي، اشترت من منتجين محليين، كميات من القمح بلغت 1.25 مليون طن.

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وجاء ذلك خلال اجتماع حكومي خصص لمتابعة مسألة توريد محصول القمح في مصر.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي مصيلحي، خلال الاجتماع، أن معدل توريد القمح الداخلي هذا العام هو الأعلى منذ عدة سنوات سابقة، حيث تم حتى الآن توريد 1.25 مليون طن.

وأشار إلى أن معدل التوريد اليومي يبلغ نحو 120 ألف طن، موضحا أن وزارة المالية المصرية خصصت حتى الآن 5.2 مليار جنيه لصرف مستحقات المزارعين، الذين يوردون محاصيلهم من القمح، حيث يتم دفع المستحقات للجهات المسوقة في مدة أقصاها 48 ساعة. 

المصدر: "اليوم السابع"

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