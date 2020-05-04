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بيانات رسمية : التجارة التركية تهوي في أبريل

مال وأعمال

بيانات رسمية : التجارة التركية تهوي في أبريل
Reuters
بيانات رسمية : التجارة التركية تهوي في أبريل
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أظهرت بيانات من وزارة التجارة التركية، اليوم الاثنين، اتساع العجز التجاري في البلاد بنسبة 13.4% على أساس سنوي، إلى 3.4 مليار دولار في شهر أبريل الماضي.

وتراجعت الواردات بنسبة 32.2%، إلى 11.84 مليار دولار، في حين انخفضت الصادرات بنسبة 41.6%، إلى 8.44 مليار دولار في أبريل.

وتتعرض التجارة الدولية لضغوطات في ظل انتشار فيروس كورونا وإجراءات العزل التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس، ما أدى إلى تراجع الأنشطة الاقتصادية لجميع الدول، وهو ما انعكس سلبا على التجارة الدولية.

المصدر: "رويترز"

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