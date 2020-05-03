تراجع جديد للبورصات الخليجية والمصرية

شهدت البورصات الخليجية والمصرية، اليوم الأحد، تراجعا جديدا على خلفية تداعيات جائحة فيروس كورونا وتجديد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تهديده بفرض رسوم إضافية على الصين.

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وسجلت البورصة السعودية هبوطا حادا هو الأكبر منذ نحو شهرين، بعد إعلان المملكة نيتها اتخاذ إجراءات صارمة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، وخفض النظرة من قبل وكالة "موديز".

وبعد مكاسب على مدار 3 جلسات، تراجعت بورصة "تداول" عند الإغلاق بواقع 7.4% إلى 6586 نقطة، ما يمثل أكبر هبوط منذ 9 مارس، بفعل نزول أسهم مصرف الراجحي 8% وشركة النفط العملاقة "أرامكو" 5.2%.

وفي دبي، أغلق مؤشر بورصة الإمارة منخفضا 4%، حيث فقد سهم "إعمار" 4.8% بعدما خفضت وكالة "موديز" النظرة المستقبلية لأكبر شركة عقارية مدرجة في بورصة دبي من مستقرة إلى سلبية.

وفقد مؤشر أبوظبي 3% متراجعا إلى 4107 نقاط، إذ خسر سهم أكبر بنوك البلاد، "أبوظبي الأول"، 3.3%.

كما هبط المؤشر القطري 0.9% إلى 8688 نقطة، متأثرا بفقد سهم "مصرف قطر الإسلامي" 1.4%.

وفي سلطنة عمان استقر المؤشر عند 3538 نقطة، بينما خسر مؤشر الكويت 2% مسجلا 5248 نقطة، أما بورصة البحرين فهي مغلقة اليوم في عطلة عامة.

وخارج الخليج، انخفض المؤشر المصري الرئيسي 3.3% ليسجل 10200 نقطة، حيث نزل سهم "البنك التجاري الدولي" 2.3%.

المصدر: رويترز + وكالات