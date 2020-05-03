توضيح من مسؤول سعودي بخصوص "جزيرة المملكة"

صرح مسؤول سعودي بأن مشروع "جزيرة المملكة" غير مرخص له ومخالف للأنظمة المرعية في البلاد.

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وأوضح المصدر أمس السبت، أن المشروع ليس له صلة بالمشروعات ذات العلاقة بـ"رؤية السعودية 2030"، ولا يتبع لبرامجها التنفيذية أو مبادراتها بأي شكل من الأشكال.

وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس": "إن الترويج للمشروع باستخدام شعار (رؤية المملكة 2030) كان دون ترخيص أو إذن مسبق من الجهة المختصة، وسيتم وفقا لذلك اتخاذ الإجراءات النظامية".

وأشار إلى أن المشروعات ذات الصلة برؤية 2030 يتم دراستها وإقرارها وفق الحوكمة المقرة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويتم الإعلان عنها عبر وكالة الأنباء السعودية والموقع الإلكتروني لرؤية المملكة 2030.

المصدر: واس