شركة سعودية تعلن عن تنفيذ مشاريع عائمة

كشفت شركة البحر الأحمر السعودية للتطوير، المنفذة لأحد أكثر المشاريع السياحية طموحا في العالم، عن تحديد مواقع عدد من الأصول العائمة فوق الماء، التي سيتم تشييدها حول 4 جزر رئيسة.

وبحسب المخطط العام للمشروع، تتضمن الأصول التي استغرِق تحديدها 3 أسابيع، فللا عائمة فوق الماء، ومطاعم، ونقاط وصول إلى فندقين "فائقي الفخامة"، بالإضافة إلى "فندق فاخر"، ستطور جميعها على أرض جزيرتي "شيبارة وأمهات الشيخ".

وستستضيف جزيرة أمهات الشيخ فندقين، الأول بتصنيف فاخر، والآخر فائق الفخامة، وستستخدم الصور التي ستلتقطها طائرات الدرون لضمان العمل وفق التصاميم الموضوعة مسبقا.

ومن المنتظر أن يبدأ مشروع البحر الأحمر باستقبال أول ضيوفه بحلول نهاية عام 2022.

وتتضمن المرحلة الأولى منه تطوير 14 فندقا ستوفر 3000 غرفة فندقية في 5 جزر، بالإضافة إلى منتجعين في المناطق الجبلية والصحراوية، ومرافق ترفيه، ومطار دولي مخصص للوجهة، وبنية تحتية لازمة تضم مرافق وخدمات لوجستية.

ولا تزال الأعمال جارية لتطوير مساكن القوى العاملة، ومدينة الموظفين.

وعند اكتمالها في عام 2030، ستوفر الوجهة 8000 غرفة فندقية سيتم تطويرها على 22 جزيرة، بالإضافة إلى 6 منتجعات في المناطق الجبلية والصحراوية، مع إدارة حركة الزوار لحماية الوجهة من السياحة المفرطة، وضمان توفير تجربة سهلة ومريحة طوال فترة إقامة الزوار هناك.

وتعد شركة البحر الأحمر السعودية للتطوير شركة مساهمة مقفلة، مملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية.

المصدر: RT