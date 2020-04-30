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فرنسا تسجل في الربع الأول أشد انكماش اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية

مال وأعمال

فرنسا تسجل في الربع الأول أشد انكماش اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية
Reuters
فرنسا تسجل في الربع الأول أشد انكماش اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية
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شهدت فرنسا أشد انكماش اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية في الربع الأول من العام الجاري، في ظل أزمة كورونا، حسبما أظهرته بيانات رسمية اليوم الخميس.

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وقالت هيئة الإحصاءات الفرنسية إن الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا انكمش بنسبة 5.8% في الربع الأول من 2020 مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، حينها تراجع ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو بنسبة 0.1%.

وانكماش الربع الأول هو الأكبر مقارنة مع الربع السابق له منذ الحرب العالمية الثانية.

ويتجاوز التراجع معظم توقعات المحللين، الذين أشار معظمهم إلى انكماش بنسبة 3.5%، فيما كانت بعض التقديرات وصلت إلى سالب سبعة بالمئة.

ومنذ 17 مارس الماضي، يخضع سكان فرنسا، البالغ عددهم 67 مليون نسمة، لأوامر بالبقاء في منازلهم، إلا لشراء الطعام أو الذهاب إلى العمل أو طلب الرعاية الطبية أو ممارسة الرياضية بشكل مفرد.

وقالت هيئة الإحصاءات إن إنفاق المستهلكين، المحرك التقليدي للاقتصاد الفرنسي، تراجع بنسبة 6.1% في الربع الأول من 2020، مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، في حين هوت استثمارات الشركات بنسبة 11.4%.

المصدر: "رويترز"

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