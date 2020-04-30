البورصة الأمريكية تغلق على ارتفاع ملحوظ

ارتفعت الأسهم الأمريكية بقوة يوم الأربعاء، معززة بتطورات إيجابية صوب علاج محتمل لكورونا، الذي ألقت الِأزمة المحيطة به بظلالها على الاقتصاد العالمي.

إقرأ المزيد

وتعززت المعنويات بعد إعلان شركة أمريكية لصناعة الأدوية، أن عقارها التجريبي الجديد المضاد للفيروس ساعد على تحسن الأعراض لدى مرضى كوفيد-19.

وأطلق ذلك الاعلان موجة صعود واسعة النطاق وشجع المستثمرين على تجاهل بيانات قاتمة للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي وتحذيرات رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم باول.

وصعد المؤشر "داو جونز الصناعي" بنسبة 2.19% إلى 24629.4 نقطة، فيما زاد المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 2.66% مسجلا 2939.56 نقطة.

وارتفع المؤشر "ناسداك المجمع" بنسبة 3.57% إلى 8914.71 نقطة.

المصدر: "رويترز"