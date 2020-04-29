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بيلاروس تشتري أول شحنة نفط من السعودية

مال وأعمال

بيلاروس تشتري أول شحنة نفط من السعودية
Reuters
ناقلة نفط
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كشفت الشركة البيلاروسية لتكرير النفط "بيلنفتخيم"، اليوم الأربعاء، عن قيامها بشراء أول شحنة من النفط الخام من السعودية، أكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك".

ووفقا للشركة فإن حجم الشحنة يبلغ 80 ألف طن، وسيتم شحنها عبر البحر بواسطة ناقلة نفط إلى ميناء كلايبيدا في ليتوانيا.

وقال مدير الشركة ألكسندر تيشينكو: "حتى الآن، تم شراء ناقلة واحدة، وهي أول ناقلة نفط من السعودية، ومن المفترض أن تصل الناقلة إلى ميناء كلايبيدا في 11 مايو".

وأضاف المسؤول أن تمديد التعاون مع شركة "أرامكو" السعودية سيعتمد على أوضاع السوق.

المصدر: "نوفوستي"

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