ارتفاع البطالة في فرنسا بشكل قياسي

وصل عدد العاطلين المسجلين في فرنسا إلى مستوى قياسي في مارس، على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت وكالة "بلومبرغ"، إن البطالة ارتفعت في فرنسا بنسبة 7.1 في المائة، أي بمقدار 243 ألف شخص مقارنة بشهر فبراير.

وهذا هو أكبر ارتفاع منذ بداية التسجيل والجرد، أي منذ عام 1996. وبذلك بلغ عدد العاطلين عن العمل 3.5 مليون شخص تقريبا. وتجاوز تزايد عدد العاطلين عن العمل، ثلاثة أضعاف الرقم القياسي السابق لأوقات الأزمة المالية في مارس 2009.

وبحسب الوكالة، فإن هذا يشير إلى أن برنامج الإجازة، الذي تموله الدولة، غير كاف لدعم سوق العمل في فرنسا.

المصدر: لينتا رو