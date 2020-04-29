أسعار النفط في المنطقة الخضراء

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، وسط آمال بأن الطلب على الخام سيتعافى بعد أن أعلنت بعض الحكومات عن تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

وبحلول الساعة 08:46 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف لشهر يونيو بنسبة 10.62% إلى 13.65 دولار للبرميل.

فيما ارتفعت العقود الآجلة لمزيج "برنت" بنسبة 3.18% إلى 21.11 دولار للبرميل، وفقا لما أظهره موقع "بلومبرغ".

كذلك تلقت الأسعار دعما من بيانات أظهرت أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة لم ترتفع بالقدر الذي كان متوقعا.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي في وقت متأخر الثلاثاء، أن مخزونات النفط زادت بمقدار 10 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الـ24 من أبريل الجاري لتصل إلى 510 ملايين برميل، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 10.6 مليون برميل.

المصدر: "بلومبرغ" + "رويترز"