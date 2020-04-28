البورصة الروسية في المنطقة الخضراء

قفزت الأسهم الروسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مدعومة بأخبار إيجابية عن الشركات، وتوقعات أسعار النفط في الأسواق.

وبحلول الساعة 17:15 بتوقيت موسكو، ارتفع المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 2.25% إلى 2628 نقطة.

في حين صعد المؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 3.21% إلى 1118 نقطة.

وتصدر سهم شركة "غازبروم نفط" الأسهم التي صعدت اليوم، حيث قفز بنحو 3%، وذلك بعدما كشفت "غازبروم نفط" عن عزمها على صرف عوائد على الأسهم عن العام 2019.

كما أشار الخبراء إلى أن البورصة الروسية لقيت الدعم متأثرة أيضا بارتفاع بورصات عالمية، ولاسيما الأسواق الأوروبية.

المصدر: "إنترفاكس"