روسيا.. حوافز مالية للأطباء وقروض ميسرة ضمن الحزمة الثانية من إجراءات دعم الاقتصاد

دخلت اليوم حيز التنفيذ الحزمة الثانية من الإجراءات التي أقرتها الحكومة الروسية لدعم المواطنين والشركات، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، التي ألقت بظلالها على العالم وروسيا.

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وجاء ذلك حسب ما أعلنه رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين خلال اجتماع حكومي عقد الاثنين.

وقال ميشوستين: "لقد تم تخصيص مئات المليارات من الروبلات لتنفيذ الحزمة الثانية. من المهم أن تصل الأموال بأسرع وقت ممكن للمستفيدين الحقيقين، بمن فيهم الأسر متعددة الأطفال، والعاطلون عن العمل، وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة".

وبين أبرز النقاط التي تضمنتها الحزمة الثانية:

- تخصيص 171 مليار روبل لدعم ميزانيات الأقاليم في روسيا.

- دعم الوظائف، حيث تم تخصيص نحو 150 مليار روبل لهذا الغرض، بما يشمل قروضا قصيرة الأمد بشروط ميسرة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

- خطوات إضافية لضمان استدامة الاقتصاد الروسي، بما في ذلك تخفيض الضرائب العقارية للمؤجرين ممن تضرروا من أزمة كورونا.

- تأجيل سداد الغرامات للشركات المتوسطة والصغرى التي تضررت من أزمة كورونا.

- حوافز مالية إضافية للكادر الطبي خط الدفاع الأول ضد كورونا، وإعفاؤهم من ضريبة الدخل.

- توسيع برنامج الإقراض بدون فوائد من قبل البنوك للشركات المتوسطة والكبيرة المتضررة من أزمة كورونا.

وأعلنت الحكومة الروسية في وقت سابق عن خطة لدعم قطاع الأعمال والمواطنيين المتضررين من انتشار فيروس كورونا، وطبقت الحزمة الأولى من الدعم لرفد الشركات الصغيرة والمتوسطة وفئات محددة من المواطنين.

المصدر: "نوفوستي"