الكرملين: بوتين لا يخطط لإجراء اتصالات تتعلق بصفقة "أوبك+"

أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن الرئيس فلاديمير بوتين لا يخطط لإجراء اتصالات هاتفية تتعلق بصفقة "أوبك+"، بما في ذلك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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جاء ذلك ردا على سؤال طرح بهذا الشأن اليوم الاثنين، في ظل هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وعن زيادة التخفيضات أو اتخاذ تدابير إضافية لدعم أسواق النفط، قال بيسكوف، إن الوقت مبكر للحديث عن خفض الإنتاج في روسيا أكثر مما هو مطلوب في اتفاق "أوبك+"، إذ يجب انتظار دخول تخفيضات الإنتاج حيذ التنفيذ ومراقبة ردة فعل الأسواق عليها.

وبعد أيام يبدأ تطبيق تخفيضات الإنتاج بموجب اتفاق "أوبك+"، بمشاركة روسيا، ويقضي الاتفاق بخفض الإنتاج بنحو 10 ملايين برميل يوميا في شهري مايو ويونيو من العام الجاري، على أن تقلص التخفيضات بشكل تدريجي في النصف الثاني من 2020 وحتى نهاية الربع الأول من 2022.

ويتخوف المستثمرون من أن تخفيضات الإنتاج غير كافية في ظل تراجع الطلب الكبير على الخام بسبب تخمة السوق وجائحة كورونا والإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس.

المصدر: "نوفوستي"