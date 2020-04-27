بيسكوف يؤكد أهمية دعم البزنس الكبير

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن إجراءات دعم مؤسسات البزنس الكبرى في ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد مهمة للغاية، لأن هذه المؤسسات بالذات توفر أكثر فرص للعمل.

وأضاف ممثل الكرملين: "من الواضح أن الجميع يمكن أن يواجهوا صعوبات اقتصادية. فالبلد بأسره يواجه الآن صعوبات اقتصادية. لقد أعلن الرئيس فلاديمير بوتين بالفعل عن عدة خطط دعم - نحن نتحدث عن الأفراد والشركات الصغيرة والمتناهية الصغر والشركات المتوسطة وحتى الكبيرة. هذا مهم للغاية لأن مؤسسات الأعمال الكبرى هي أكبر أرباب العمل. نعم، يتم اتخاذ الإجراءات لدعمها".

وشدد على أنه، "من الأفضل البقاء في المنزل وممارسة العزلة الذاتية، إذا لم يكن المواطن يعمل في مجال لا يمكن إيقافه، كما يفعل الأبطال العاملون في المجال الطبي، الذين يخاطرون بحياتهم من أجلنا".

المصدر: نوفوستي