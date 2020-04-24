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توقعات بارتفاع أسعار النفط إلى 40 دولارا حتى نهاية 2020

مال وأعمال

توقعات بارتفاع أسعار النفط إلى 40 دولارا حتى نهاية 2020
Reuters
توقعات بارتفاع أسعار النفط إلى 40 دولارا في نهاية 2020
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توقع البنك التجاري الألماني "كومرتس بنك"، أن تتعافى أسعار النفط بحلول نهاية العام الجاري، وأن يسجل مزيج "برنت" 40 دولارا للبرميل.

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ويتوقع البنك الألماني، أن تؤدي تخفيضات الإنتاج مصحوبة بانتعاش الطلب إلى إعادة توازن سوق النفط في النصف الثاني من العام الجاري.

وقال إن الأسعار من المرجح أن تكون منخفضة جدا في الربع الثاني، حيث سيظل التقلب مرتفعا جدا على الأرجح، إذ من المتوقع أن تسجل أسعار "برنت" نطاقا بين 15 و25 دولارا للبرميل.

وحذر البنك من حدوث اضطرابات في سوق النفط خلال الأسابيع القادمة، وقال: "قبل أن ينتهى أجل عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر يونيو بوقت قليل، قد نرى تجددا للاضطرابات وأسعارا سلبية".

وتتعرض أسواق النفط للضغوط بفعل هبوط الطلب على الخام بفعل تراجع الأنشطة الاقتصادية بسبب جائحة كورونا، وامتلاء مستودعات النفط العالمية.

المصدر: "رويترز"

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