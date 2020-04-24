النفط يواصل ارتفاعه

تواصل أسعار النفط ارتفاعها اليوم بعد خسائر فادحة تكبدتها مطلع الأسبوع الجاري، إذ لقيت الأسعار دعما من تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن في منطقة الخليج، المنطقة الأساسية لنقل الخام.

إقرأ المزيد

وبحلول الساعة 07:52 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 4.5% إلى 22.9 دولار للبرميل.

فيما جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف عند 17.41 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 5.33% عن سعر التسوية السابق.

وشهدت منطقة الخليج مؤخرا زيادة في التوترات بين إيران والولايات المتحدة، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أمر البحرية الأمريكية بتدمير القوارب الإيرانية التي تقترب من السفن الأمريكية في الخليج، المنطقة الأساسية لنقل النفط.

من جهتها عبرت وزارة الخارجية الإيرانية عن احتجاجها على التهديدات الأمريكية.

كذلك لقيت الأسعار دعما من تقارير إعلامية كشفت عن استعداد عدد من الدول المنتجة للنفط البدء بخفض إنتاجها الآن أي قبل دخول اتفاق "أوبك+" حيز التنفيذ.

وكانت دول مجموعة "أوبك+" اتفقت في 12 أبريل الجاري على خفض دول المجموعة إنتاجها في مايو ويونيو من 2020 بنحو 10 ملايين برميل يوميا على أن تقلص التخفيضات في النصف الثاني من العام الجاري وحتى نهاية أبريل 2022.

المصدر: "نوفوستي"