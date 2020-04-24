بوتين يدافع عن قرار المركزي الروسي

دافع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع حكومي بشأن قطاع السيارات، عن قرار البنك المركزي الأخير حول خفض سعر الفائدة الرئيسي.

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وخلال مداخلة لأندريه بيلوسوف، النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، بشأن قرار المركزي خفض الفائدة، مازح بوتين بيلوسوف، وقال إن "نابيؤلينا (رئيسة البنك المركزي الروسي) ربما تجلس وتقول الآن يصعب إرضاؤكم".

وحاول الرئيس الروسي من ذلك القول، إن المركزي الروسي لن يخلص من الانتقادات إن خفض أو رفع أسعار الفائدة.

كذلك أشاد الرئيس الروسي بإجراءات المركزي خلال السنوات الماضية، وقال، إن "القطاع المصرفي في روسيا اقترب من اختبار (أزمة كورونا) اليوم بثقة، حيث اتبع المركزي سياسة صحيحة خلال السنوات الماضية لتحسين القطاع".

وفي وقت سابق اليوم أعلن البنك المركزي الروسي عن خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 0.5% إلى 5.5% على أساس سنوي، وذلك للمرة الأولى منذ 2014.

واتخذ المركزي الروسي هذا القرار في ظل تراجع أسعار النفط في الأسواق، وانتشار فيروس كورونا وتداعياته على الاقتصادات.

ويرى اقتصاديون أن القرار سيحفز الاقتصاد، إذ أن فوائد القروض ستنخفض ما سيجعلها مغرية في أعين المستهلكين.

وتتخذ الحكومة الروسية والبنك المركزي الروسي مجموعة تدابير لدعم قطاع الأعمال لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.

المصدر: RT