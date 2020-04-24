"غازبروم" تكشف عن زيادة في احتياطياتها من النفط والغاز

كشفت شركة "غازبروم"، اليوم الجمعة، عن زيادة في احتياطياتها من الهيدروكربونات في روسيا خلال العام الماضي بواقع 567.7 مليون طن من المكافئ النفطي.

وقالت الشركة الروسية، إن احتياطياتها من النفط في روسيا خلال 2019 زادت 555.6 مليار متر مكعب من الغاز، و12.1 مليون طن من النفط ومكثفات الغاز.

وتعتبر "غازبروم" من كبار شركات الغاز في العالم، ويقع مقرها في موسكو، وتأسست الشركة في 1999 ويبلغ تعداد موظفيها نحو 27 ألف شخص، وتمتلك أصولا بقيمة 226 مليار دولار بناء على بيانات 2018.

المصدر: "إنترفاكس"