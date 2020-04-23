السعودية تسمّي 54 موقعا للثروات المعدنية لاستثمارها

أصدر وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، سبعة قرارات تتعلق بأكبر عملية تخصيص تطال الاحتياطي التعديني، وشملت 54 موقعا.

وتتوزع هذه المواقع في كل من مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وحائل ونجران، حيث تم تخصيص 12 موقعا لخام الذهب، و12 موقعا لخام النحاس، و9 مواقع للعناصر الأرضية النادرة، و7 مواقع لخام الفضة، و5 مواقع لخام الزنك، و3 مواقع لخام الرصاص، وموقعين لخام الحديد، وموقعين لخام الكوارتز، وموقع واحد لخام القصدير، وموقع واحد لخام الموليبيدنيوم.



ومن خلال تحديد هذه المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة، ستتمكن الوزارة من تحقيق جملة أهداف، بينها توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة، وتوفير البيانات التي يحتاجها القطاع الخاص في هذا المجال، وطرح الفرص للشركات المحلية والعالمية للاستثمار في استغلال الثروات المعدنية في المملكة.

يشار إلى أن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وضمن مبادرة الاستكشاف المسرع ودعم المستثمرين، تعتزم البدء في أعمال الاستكشاف التفصيلي للمكامن التعدينية المذكورة، وإجراء العديد من الدراسات التفصيلية عليها.

المصدر: "سبق"