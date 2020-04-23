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سوريا.. مواد غذائية بلا أرباح

مال وأعمال

سوريا.. مواد غذائية بلا أرباح
Reuters
صورة تعبيرية
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أعلنت وزارة التجارة الداخلية في سوريا اليوم الخميس، أنها طرحت محاصيل زراعية للبيع للمستهلكين دون أي ربح.

وقالت الوزارة إنها بمناسبة شهر رمضان طرحت عبر جميع صالات المؤسسة السورية للتجارة المحاصيل الزراعية والخضار والفواكه "بالسعر الذي اشترته من أرض الفلاح مباشرة إلى المستهلك".

وأكدت الوزارة أن السعر لا يتضمن "أي ربح على الإطلاق" وأنها "تتحمل تكاليف النقل والتوزيع".

ومع موجة ارتفاع أسعار تشهدها البلاد مؤخرا، ذكرت الوزارة أن المؤسسة السورية للتجارة حددت سعر مبيع البندورة كما اشترته من أرض الفلاحين بـ625 ليرة سورية، والخيار بـ250 ليرة سورية، والباذنجان الأسود بـ225 ليرة سورية، والكوسا بـ275 ليرة سورية، والبصل الفريك بـ200 ليرة سورية.

دمشق - أسامة يونس 

المصدر: RT

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