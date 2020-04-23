بوتين يشير إلى خطوة مهمة لإنعاش الاقتصاد

أشار الرئيس فلاديمير بوتين في اجتماع مصرفي اليوم، إلى أهمية تهيئة الظروف اللازمة للإقراض على المديين الطويل والمتوسط.

وشدد بوتين على أن نمو الإقراض، يجب أن يصبح خطوة رئيسية هامة جدا في تعافي اقتصاد البلاد وانتعاشه، بعد جائحة كورونا.

وقال: "من المهم الآن، أن نهيئ ونوفر الظروف اللازمة لحل المهمات على المدى المتوسط ​​والطويل، بما يعزز قدرة البنوك على توفير نمو مستقر في وتيرة منح القروض، وزيادة حجم الإقراض للمواطنين وللشركات".

وشدد بوتين على أن ذلك، سيكون عاملا في غاية الأهمية، في عملية تعافي الاقتصاد واستعادة نشاطه وفي التطور اللاحق للاقتصاد.

المصدر: "نوفوستي"