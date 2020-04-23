أكبر المشترين للنفط الروسي

كشفت مجلة "فوربس" في تقرير لها عن أكبر المشترين للنفط من روسيا، التي تعد أحد أبرز منتجي الخام في العالم.

وأفادت "فوربس"، بأن شركة النفط الوطنية الصينية Chinaoil، تصدرت مجددا قائمة مشتري النفط الروسي.

ووفقا لها فإن Chinaoil اشترت العام الماضي من "روس نفط"، العميل الرئيسي لها في روسيا، نحو 39.7 مليون طن بقيمة 18.3 مليار دولار.

تلي الشركة الصينية في المركز الثاني الشركة السويسرية "لوكويل ليتاسكو"، حيث اشترت 38.3 مليون طن من النفط الروسي بقيمة 17.4 مليار دولار.

أما في المركز الثالث فجاءت شركة "روس نفط تريدينغ"، وهي شركة مسجلة خارج روسيا تتبع لـ"روس نفط"، وقد اشترت 28 مليون طن بقيمة 12.5 مليار دولار.

في المركز الرابع، جاءت شركة تابعة للعملاق الفرنسي "توتال"، واشترت هذه الشركة 22.8 مليون طن من النفط الروسي بقيمة 10.2 مليار دولار.

فيما جاءت شركة СEFC الصينية الخاصة بالمركز الخامس، واشترت 9.3 مليون طن بقيمة 4.5 مليار دولار.

تجد الإشارة إلى أن المراكز الأربعة الأولى في الترتيب المذكور بقيت دون تغيير منذ العام 2018.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصين سجلت في 2019 رقما قياسيا جديدا في استيراد النفط الخام مقارنة بـ2018، حيث زادت مشترياتها من الخام في العام الماضي بنسبة 9.5% لتتجاوز مستوى الـ500 مليون طن.

واحتفظت الصين في 2019 بصفتها أكبر المشترٍين للنفط الروسي.

المصدر: "نوفوستي"